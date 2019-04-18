В Индии число погибших из-за песчаных бурь и ливней возросло до 64

18 апреля 2019 10:23 (UTC+04:00)

Число погибших в результате сильных дождей и песчаных бурь в Индии увеличилось до 64 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

В среду сообщалось о 31 погибшем.

Больше всего жертв зафиксировано в штатах Раджастхан и Мадхья-Прадеш. Самые распространенные причины гибели - падение деревьев, удары молний и поражение электрическим током.

Премьер-министр Нарендра Моди ранее сообщал, что всем пострадавшим предоставят финансовую помощь в размере 50 тысяч индийских рупий (720 долларов США).

В апреле IMD распространил предупреждение в Индии о приближении первой в текущем сезоне серии песчаных бурь, ежегодно уносящих жизни сотен граждан по всей стране.

В Индии с июня по конец сентября ежегодно длится сезон муссонов, началу которого в середине - конце весны предшествуют сильные песчаные бури.

Ранее сообщалось, что из-за обильных дождей и песчано-пыльной бури в соседнем Пакистане погибли по меньшей мере 39 человек, еще 135 получили ранения.

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