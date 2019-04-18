КНДР требует заменить Помпео на переговорах по денуклеаризации

18 апреля 2019 12:33 (UTC+04:00)

Власти КНДР потребовали отозвать госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Если Помпео продолжит участие в переговорах, они могут затянуться. Поэтому если диалог с США [о денуклеаризации] возобновится, мы бы хотели, чтобы с американской стороны участвовал более острожный [в высказываниях] и зрелый человек", - заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР. Он также обвинил дипломата в неспособности понять позицию Пхеньяна.

Госсекретарь Помпео был участником делегации Соединенных Штатов на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

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