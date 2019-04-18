В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Иордании и Ливана

Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 214 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 362 человека (женщин – 109, детей – 185), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 852 человека (женщин – 256, детей – 435)", - говориться в бюллетене.

Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 62 сирийца.

По данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 3,6 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск. "Обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов", - говорится в бюллетене.

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