В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

18 апреля 2019 15:41 (UTC+04:00)

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, подозреваемому в пособничестве убийству узников, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Подозреваемый Бруно Д. работал охранником в концентрационном лагере Штуттгоф на территории Польши с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945 года. За это время, как выявили правоохранители, нацисты убили по меньшей мере 5230 человек в газовых камерах или иными способами - при помощи пыток, голода, болезней или инъекций с ядом.

Летом 2018 года подозреваемый в ходе добровольного допроса признал, что видел, как людей отправляют в газовые камеры, наблюдал их смерть. Бруно Д. было всего 17 лет, когда он приступил к работе в лагере. По его словам, он никогда не симпатизировал нацистам и вступил в ряды СС из-за заболевания сердца, которое значило, что он пригоден только для гарнизонной службы. Он заявил, что сочувствовал убитым, но вины за собой не признал. "Чем бы помогло, если бы я ушел со службы, они бы нашли кого-то другого", - сказал он.

В начале апреля суд в немецком Мюнстере прекратил разбирательство в отношении другого бывшего надзирателя нацистского концлагеря Штуттгоф из-за неспособности подсудимого участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья.

Польши недалеко от Данцига (нынешний Гданьск). За годы войны в него попали более 100 тысяч заключенных, не менее 65 тысяч из них погибли.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Германии не имеют точных данных о числе погибших немцев в ДТП на Мадейре
В мире 14:43
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре
В мире 13:00
Германия выделит грантовую помощь для строительства больниц в Кыргызстане
Центральная Азия 17 апреля 17:34
Немецкая компания наладит производство стекловолокна в Узбекистане
Бизнес 17 апреля 16:57
Жээнбеков и Меркель обсудили вопросы углубления сотрудничества между КР и ФРГ
Центральная Азия 17 апреля 09:37
Узбекистана освоит свыше $110 млн иностранных инвестиций для реализация 8 проектов
Бизнес 16 апреля 22:15
Лента новостей
С начала года ощутимо упали объемы продаж азербайджано-турецкого СП «Kaspi-Yildiz»
Бизнес 16:54
Деятели культуры Азербайджана поддержали идею учреждения Дня национального костюма (ФОТО)
Стиль 16:51
В Китае мужчине удалили опухоль весом 15 килограммов
В мире 16:49
Президент AZAL принял участие в открытии крупнейшей выставки Canton Fair в Гуанчжоу (ФОТО)
Бизнес 16:46
Венгерская компания построит маслозавод в Узбекистане
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет лидерство в любой сфере
Политика 16:41
Президент Ильхам Алиев принял министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Политика 16:36
Число задержанных в Лондоне экологических активистов возросло до 428
В мире 16:33
Президент Ильхам Алиев: Зарплаты и пенсии в Азербайджане будут повышаться и впредь
Политика 16:33