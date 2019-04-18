В Германии предъявили обвинения 92-летнему бывшему охраннику концлагеря

Прокуратура Гамбурга предъявила обвинения 92-летнему бывшему охраннику нацистского концлагеря Штуттгоф, подозреваемому в пособничестве убийству узников, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Подозреваемый Бруно Д. работал охранником в концентрационном лагере Штуттгоф на территории Польши с 9 августа 1944 года по 26 апреля 1945 года. За это время, как выявили правоохранители, нацисты убили по меньшей мере 5230 человек в газовых камерах или иными способами - при помощи пыток, голода, болезней или инъекций с ядом.



Летом 2018 года подозреваемый в ходе добровольного допроса признал, что видел, как людей отправляют в газовые камеры, наблюдал их смерть. Бруно Д. было всего 17 лет, когда он приступил к работе в лагере. По его словам, он никогда не симпатизировал нацистам и вступил в ряды СС из-за заболевания сердца, которое значило, что он пригоден только для гарнизонной службы. Он заявил, что сочувствовал убитым, но вины за собой не признал. "Чем бы помогло, если бы я ушел со службы, они бы нашли кого-то другого", - сказал он.

В начале апреля суд в немецком Мюнстере прекратил разбирательство в отношении другого бывшего надзирателя нацистского концлагеря Штуттгоф из-за неспособности подсудимого участвовать в судебном процессе по состоянию здоровья.

Польши недалеко от Данцига (нынешний Гданьск). За годы войны в него попали более 100 тысяч заключенных, не менее 65 тысяч из них погибли.

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