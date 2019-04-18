Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего

Ученые обнаружили в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего. Предположительно, речь идет о невероятных размеров льве, который обитал на просторах Восточной Африки примерно 20 млн лет назад, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Находка была сделана в одном из ящиков в запасниках Национального музея в Найроби. Научная экспедиция раскопала останки на западе Кении еще в конце 1970-х годов, но кости сразу не исследовали, а сложили в ящик и забыли. Их обнаружили в 2017 году, с тех пор изучали и вот только теперь выяснили, что речь идет о крупном открытии.

Неизвестному ископаемому хищнику было присвоено научное наименование Simbakubwa kutokaafrika, что в переводе с одного из официальных языков Кении, суахили, означает "большой африканский лев". Однако часть исследователей полагают, что речь идет о вымершей группе млекопитающих, которых принято называть гиенодонты - их клыки напоминают главное "оружие" современных гиен. 20 млн лет назад именно эти звери были доминирующими плотоядными существами. Вместе с тем, они не имеют никакого отношения к гиенам.

Ученые надеются, что нынешняя находка поможет прояснить загадку исчезновения гиенодонтов.

"Судя по массивным клыкам, можно предполагать, что Simbakubwa был суперплотоядным животным и значительно превосходил по размерам современного льва и, возможно, даже белого медведя", - заявил в этой связи палеонтолог Мэтью Борс, который вместе с коллегой Нэнси Стивенс занимается необычными ископаемыми останками.

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