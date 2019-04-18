В Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране

18 апреля 2019 17:11 (UTC+04:00)

Госсекретарь по делам убежища и миграции Бельгии Магги Де Блок сообщила о запуске в Facebook государственной кампании по разубеждению беженцев из Палестины и Марокко, заваливших бельгийские власти прошениями об убежище, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Эта кампания будет точечно сфокусирована на определенных группах, таких как палестинцы и марокканцы. Речь идет о самой масштабной кампании, из когда-либо проводившихся в Бельгии", - сказала журналистам Де Блок.

По ее словам, беженцы зачастую уверены, что "стоит им постучаться в дверь, и их примут, а в действительности шансы у них очень незначительные". "И это создает давление на наши службы и нашу систему убежища и гостеприимства", - сказала министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ЕП почтили память жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре
В мире 17:17
Две страны Западной Европы проверят исходный код ПО Kaspersky Lab
В мире 17 апреля 17:16
Испания пересмотрит планы сохранения памятников культурного наследия
В мире 17 апреля 16:57
Франция проведет международный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дам
В мире 17 апреля 15:03
ЕС выступает против новых санкций США в отношении Кубы и готов защищать свои компании
В мире 17 апреля 14:52
ЕС опубликовал список товаров из США, которые могут обложить пошлинами
В мире 17 апреля 14:38
Лента новостей
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш
Энергетика 18:10
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18:09
В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)
Культура 18:07
Какие вызовы остаются перед банками после решения вопроса с проблемными кредитами?
Финансы 18:05
Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек
В мире 17:59
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 17:57
В Баку появится итальянская красавица Мими
Культура 17:48
Азербайджанская молодежь и Апрельская победа (ФОТО)
Социум 17:46
Армия Хафтара отразила нападение на авиабазу на юге Ливии
В мире 17:45