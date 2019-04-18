США в ответ на требования КНДР отстранить Помпео заявили о готовности к диалогу

Соединенные Штаты в курсе требований властей КНДР отстранить госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова и готовы к конструктивному диалогу с Пхеньяном. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Мы в курсе этих заявлений. Соединенные Штаты остаются готовыми к ведению конструктивных переговоров с Северной Кореей", - сказал он.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи распространило заявление генерального директора департамента США МИД КНДР Квон Чон Гына, заявившего о том, что дальнейшее участие госсекретаря США Майкла Помпео в переговорах по денуклеаризации может привести к тому, что они затянутся. Дипломат подчеркнул, что Пхеньян хотел бы видеть с американской стороны "более осторожного [в высказываниях] и зрелого человека". Он обвинил Помпео в неспособности понять и правильно интерпретировать позицию Пхеньяна, а также раскритиковал его слова о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

Госсекретарь Помпео был участником американской делегации на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.