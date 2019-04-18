Армия Хафтара отразила нападение на авиабазу на юге Ливии

Силы безопасности Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отразили нападение на военную авиабазу Таманхинт, расположенную на территории одноименного аэропорта на юге страны. Об этом, как сообщает телеканал Lybia, заявил в четверг командующий военным округом близ южноливийского города Себха генерал Мабрук Мухаммед аль-Газави.

"Наши силы преследуют группу, которая атаковала аэропорт Таманхинт, после того как несколько нападавших были убиты и ранены. Остатки чадской оппозиции - вот те, кто проник на нашу территорию и совершил нападение", - приводит телеканал слова аль-Газави.

Телеканал 218tv со ссылкой на местные власти сообщает, что в результате столкновений трое сотрудников службы безопасности погибли, еще четверо получили ранения. Отмечается, что в аэропорт было направленно подкрепление военных.

Ранее новостной портал Al Wasat сообщал, что аэропорт Таманхинт подвергся нападению неизвестных вооруженных людей, которые, предположительно, являлись боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вместе с этим ряд ливийских СМИ распространил заявление лояльных Правительству национального согласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа "Сил защиты юга" о захвате объекта. Эти силы действуют в рамках военной кампании ПНС "Вулкан гнева".

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а позднее базирующиеся в столице вооруженные формирования объявили о начале кампании "Вулкан гнева" для противостояния штурмующим силам хафтаровцев.

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