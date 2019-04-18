Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек

Число пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек, говорится в заявлении тайваньского центра по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Больше всего людей пострадало в городах Тайбэй, Синьбэй и уезде Хуалянь. Сообщений о жертвах пока не поступало.

По данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, в четверг в 13.01 в уезде Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,1, максимальная сейсмичность подземных толчков достигла 7. Эпицентр находился на глубине 18,8 километров. В еще четырех городах были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. По данным китайского сейсмического центра, магнитуда землетрясения составила 6,7, глубина – 24 километра.

Согласно последним сведениям спасателей, среди пострадавших – один иностранный турист из Малайзии, он получил серьезные травмы при обвале камней в национальном парке Тароко и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, врачам удалось его спасти. Сообщений о других иностранных гражданах среди пострадавших не поступало.

Власти острова предупреждают, что по сведениям метеорологов в ближайшие часы в уезде Хуалянь, где были зафиксированы многочисленные афтершоки, ожидаются сильные ливни, которые могут усугубить ситуацию и привести к оползням и обвалам. В связи с этим экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, чтобы по первой необходимости оказать помощь тем, кто в нем нуждается и предотвратить возможные негативные последствия.

Также местные власти распорядились немедленно провести проверку и необходимый ремонт всех зданий, мостов, дамб, объектов инфраструктуры и связи, получивших любые, хоть и незначительные повреждения.

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