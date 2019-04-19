В Аргентине одобрили закон о признании приставаний на улице преступлением

19 апреля 2019 11:39 (UTC+04:00)

Верхняя палата парламента Аргентины одобрила закон, согласно которому приставания к женщине на улице считаются уголовным преступлением. Законодательная инициатива была принята единогласно. Ранее ее одобрила нижняя палата парламента, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно тексту закона, под "насилием в отношении женщин в общественных местах" понимаются "действия или словесные выражения с сексуальным подтекстом, которые затрагивают честь или физическую неприкосновенность женщины, мешают ее свободе перемещения или создают враждебную или оскорбительную атмосферу".

Одобренная инициатива обязывает полицейских "принимать действия для защиты женщины", если ее домогаются. Кроме того, закон предполагает открытие бесплатной горячей линии для пострадавших.

По данным опроса, проведенного правозащитным движением "Женщины латиноамериканской родины", 93% аргентинок становились жертвами уличных домогательств. Около 80% респонденток признались, что не чувствуют себя в безопасности, когда ходят по улице одни.

В аргентинском обществе уделяется большое внимание проблеме насилия в отношении женщин. В стране существует феминистское движение Ni una menos, участники которого требуют от властей принятия мер, позволяющих сократить количество убийств, изнасилований и других преступлений в отношении женщин. Акции протеста под лозунгами Ni una menos традиционно собирают десятки тысяч человек.

По данным правозащитных организаций, в 2018 году в Аргентине была убита 281 женщина.

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