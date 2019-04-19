Ученые России и Чехии создали экспресс-метод обнаружения опасных молекул в лекарствах

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с коллегами из Чехии предложили новый экспресс-метод обнаружения в лекарствах потенциально опасных молекул, который может стать альтернативой традиционной дорогостоящей хроматографии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Ученые ТПУ вместе с коллегами из Университета химии и технологии Праги предложили новый экспресс-метод обнаружения в лекарствах энантиомеров - это так называемые "зеркальные" молекулы, которые очень похожи друг на друга. В лекарственных соединениях один энантиомер может приносить пользу, а второй - вред. Чтобы быстро и эффективно обнаружить энантиомеры в лекарствах, ученые предложили использовать сенсоры на основе золотых пластинок с модифицированной поверхностью, специально написанное мобильное приложение и портативный рамановский спектрометр", - говорится в сообщении.

Энантиомеры - это молекулы с одинаковой формулой и физическими свойствами, но у них разные направления вращения поляризационного света, поэтому они являются как бы зеркальными отражениями друг друга. Об опасности энантиомеров в лекарствах заговорили в середине 20 века после "талидомидовой трагедии". Талидомид - популярное снотворное, которое прописывали беременным в странах Европы, Австралии и США. Как позже выяснилось, оно стало причиной врожденных пороков развития у детей.

"Талидомидовая трагедия" заставила многие страны ужесточить требования к препаратам. Лекарственные средства, выпускаемые на рынок, теперь должны быть энантиомерно чистыми. Либо производителю нужно доказать, что все энантиомеры не несут вреда организму. И проблема их быстрого детектирования является очень важной для фармакологии. Сейчас энантиомеры определяются с использованием дорогостоящих хроматографических методов. Кроме того, хроматография требует высокой квалификации человека, который работает с прибором.

Ученые из ТПУ и пражского университета предложили в качестве альтернативы использовать сенсоры на основе маленьких золотых пластинок размером 1 на 2 кв. см. На нее исследователи "привили" молекулы винной кислоты - это соединение само по себе является энантиомером. В экспериментах энантиомеры винной кислоты играли роль ловушек для энантиомеров другого соединения - препарата "Леводопа", применяемого при болезни Паркинсона. Каждый энантиомер винной кислоты захватывал разные энантиомеры "Леводопа", что и позволяло их детектировать. При этом для исследования достаточно капли раствора вещества, которое необходимо изучить.

Ученые из Университета химии и технологии Праги написали специальное мобильное приложение для смартфона, которое по фотографии анализирует угол смачиваемости капли раствора, то есть как сильно она расплывается по поверхности. Чем более выпуклая капля, тем меньше в ней соответствующего энантиомера, а чем более плоская, тем наоборот больше. Дополнительную информацию об исследуемых энантиомерах ученые получали с использованием спектрометра.

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