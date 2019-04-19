ООН начала эвакуацию беженцев из Ливии

19 апреля 2019 12:52 (UTC+04:00)

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) начала эвакуацию беженцев из Ливии, переместив из охваченной конфликтом страны в Нигер более 150 человек, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"УВКБ эвакуировала порядка 163 беженцев из Ливии в Нигер в ходе первого такого рейса с тех пор, как две недели назад в ливийской столице усилились бои. Рейс сел ранее в пятницу", - говорится в заявлении, размещенном на сайте управления.

Всего в центрах, которые находятся близко к местам боев, находятся еще более 3 тысяч беженцев и мигрантов, отмечает ООН.

"Солидарность Нигера, принявшего этих беженцев, достойна подражания, но страна не может делать это в одиночку. Должна быть коллективная ответственность, нам нужно, чтобы другие страны откликнулись на призыв, пришли на выручку и помогли незащищенным беженцам выбраться из Ливии в безопасное место", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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