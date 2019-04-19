В Израиле для гостей "Евровидения" организовали проект "Ужин в шабат"

19 апреля 2019 14:08 (UTC+04:00)

Накануне финала "Евровидения", который состоится 18 мая в Тель-Авиве, гости города смогут побывать на традиционном семейном застолье в домах горожан в рамках проекта "Ужин в шабат", приуроченного к песенному конкурсу, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Конкурс песни "Евровидение 2019", который пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая, как ожидается, привлечет более 10 тысяч туристов из разных стран, и для многих это будет их первый визит в Израиль. Муниципалитет Тель-Авива намерен предложить гостям города, вне зависимости от их социального статуса и вероисповедания, уникальный опыт участия в традиционном семейном ужине в шабат в домах горожан", - говорится в сообщении.

Ужины в шабат, проводимые на закате по пятницам, являются многовековой культурной традицией в большинстве израильских семей – как религиозных, так и светских. Близкие родственники и друзья собираются вместе, чтобы насладиться вкусной домашней едой и дружественными разговорами. Проект "Ужин в шабат", как полагают власти Тель-Авива, поможет тысячам туристов лучше узнать мир израильтян и согласуется с интересами современных путешественников, ищущих подлинных впечатлений.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы конкурс "Евровидение" стал незабываемым событием для всех, в том числе и для местных жителей... Проект "Ужин в шабат" - это один из многих способов соединить тысячи туристов с семьями обыкновенных жителей Тель-Авива, дать им возможность взаимного общения... Кстати, я уже сказал своей жене Яэле ничего не планировать на пятницу перед финалом "Евровидения", потому что мы будем готовить и ждать гостей", - сказал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, которого цитирует пресс-служба.

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