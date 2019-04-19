Макрон: Между Францией и Израилем – крепкая дружба

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг направил письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, в котором он поздравил его с победой на выборах и выразил надежду, что следующее правительство Израиля "позволит решительно возродить ближневосточный мирный процесс и достичь решения в виде двух государств", передает Trend со ссылкой на mignews.com

"Между Францией и Израилем существует необычайная дружба. Париж будет работать над расширением сотрудничества во всех сферах и продолжит диалог по региональным вопросам и вопросам безопасности", – говорится в письме, копия которого была предоставлена Министерством иностранных дел Франции.



В первые дни после общенационального голосования в прошлый вторник Нетаниягу получил поздравительные звонки от президента США Дональда Трампа и его вице-президента Майка Пенса, канцлера Австрии Себастьяна Курца, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Кипра Никоса Анастасиадеса, премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, президента Гватемалы Джимми Моралеса и президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.



Но несколько мировых лидеров предпочли дождаться объявления окончательных результатов, и президент Ривлин поручил Нетаниягу сформировать правительство, что произошло в среду вечером на этой неделе.



Стоит отметить, ранее премьер восторженно отзывался о своих отношениях с французским лидером, не раз принимавшим премьер-министра у себя в Елисейском дворце в Париже. Однако за четыре дня до выборов с Макроном в частном порядке встречался номер два политического объединения "Синее и белое" Яир Лапид. Эту встречу некоторые члены партии "Ликуд" назвали попыткой "помочь Лапиду выиграть выборы".

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