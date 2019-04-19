Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Хафтаром

Президент США Дональд Трамп обсудил ситуацию в Ливии с маршалом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, сообщил Белый дом, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.



"Президент признал значение роли маршала Хафтара в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности нефтяных ресурсов Ливии. Собеседники обсудили разделяемое ими видение перехода Ливии к стабильной демократической политической системе", - говорится в заявлении Белого дома по итогам разговора, состоявшегося 15 апреля.



В Белом доме сообщили, что Трамп и Хафтар "обсудили продолжающиеся контртеррористические усилия и необходимость достижения мира и стабильности в Ливии".



Маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.



После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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