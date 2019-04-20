Япония продолжит закупки F-35A в США

Правительство Японии продолжит запланированные закупки в США истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолетов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в Вашингтоне японский министр обороны Такэси Ивая после переговоров с и.о. главы Пентагона Патриком Шанаханом.

"В настоящее время, - приводит информационное агентство Kyodo слова японского министра, - у нас не имеется информации, которая могла бы привести к изменению планов закупки [F-35A]. Мы не намерены менять наши планы приобретения и размещения таких самолетов".

По словам главы военного ведомства Японии, Вашингтон пообещал Токио оказать полную поддержку в расследовании катастрофы F-35A. В частности, сообщил министр, США направляют в район его падения специальное судно для поиска объектов на больших глубинах.

Японское военное ведомство, заявил Такэси Ивая, не видит угрозы того, что обломки секретного самолета пятого поколения могут быть подняты китайскими или российскими судами. "Мы тщательно охраняем место поисковых работ, - сказал министр. - Такой опасности нет".

F-35A Сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В прошлом году в США разбился истребитель пятого поколения другой модификации - F-35B.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

Cилы самообороны Японии сейчас имеют 13 подобных машин. Все они размещены на базе Мисава на севере острова Хонсю. Всего Токио собирается закупить в США в общей сложности более 100 F-35 двух модификаций - для ВВС (F-35A) и для палубной авиации (F-35B).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.