Незрячий японский путешественник пересек на яхте Тихий океан

20 апреля 2019 06:49 (UTC+04:00)

Незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото завершил в субботу плавание через Тихий океан на небольшой яхте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В путешествии длиной около 10 тыс. км ему помогал гражданин США, который только сообщал о направлении ветра и других технических деталях, однако не принимал участия в управлении судном и парусами, сообщает информационное агентство Kyodo.

По его данным, успешное плавание такого рода через Тихий океан без единого захода в порты было предпринято впервые.

52-летний Ивамото 24 февраля вышел из порта Сан-Диего в Калифорнии. В субботу в соответствии с планом он вошел в порт города Иваки на северо-восточном побережье острова Хонсю.

В 2013 году Ивамото уже предпринимал попытку совершить плавание из Японии в США. Однако его яхта столкнулась с китом и потерпела крушение, а сам путешественник и его помощник были тогда спасены амфибийным самолетом ВМС Японии.

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