Рейтинг одобрения Трампа достиг минимума в 2019 году из-за доклада Мюллера

Поддержка президента США Дональда Трампа среди американцев упала на 3% и достигла минимума с начала года после публикации доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера, свидетельствуют данные социологического опроса Reuters/Ipsos, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что опубликованный в таком виде доклад не содержит ничего нового и по-прежнему не несет каких-либо аргументированных доказательств вмешательства России в избирательный процесс в США.

Согласно данным опроса, только 37% взрослого населения США поддерживают работу Трампа, что на 6% меньше по сравнению с результатами исследования, проведенного до публикации доклада в марте. При этом 47% опрошенных посчитали, что президент должен подать в отставку.

Кроме того, 50% опрошенных согласны, что "президент Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничали с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года". Против же высказались только 34%.

Результаты опроса также показали, что после публикации доклада, число опрошенных, которые верят, что "президент Трамп или кто-то близкий к нему нарушил закон", увеличилось на 19% и достигло 68%.

Опрос проводился онлайн с 18 по 19 апреля. В нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет, из которых 924 ознакомились с докладом спецпрокурора.

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