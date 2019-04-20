Боевики напали на здание министерства в Кабуле

20 апреля 2019 14:57 (UTC+04:00)

Не менее шести человек получили ранения в субботу в результате атаки на здание афганского министерства коммуникационных и информационных технологий в Кабуле. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По его данным, несколько нападавших, включая трех террористов-смертников, атаковали правительственное здание в утренние часы. Вступившим в перестрелку с ними сотрудникам правоохранительных органов удалось ликвидировать двух боевиков. Как отмечается, во время нападения прогремел взрыв.

Здание удалось эвакуировать. Не менее шести мирных жителей получили ранения и были госпитализированы. По данным 1TV, спецоперация по ликвидации нападавших в настоящее время продолжается.

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