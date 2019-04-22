Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Если президент (Турции Тайип) Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершит ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внёс (в конгресс). И речь не идёт о том, что санкции могут быть наложены - они будут обязательными. Мы не хотим этого, и мы предложили другие варианты Турции. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО", - заявил сенатор в интервью греческой газете "Катимерини".

Менендес находится в Афинах, где его в понедельник примет президент Греции Прокопис Павлопулос. Ранее американский сенатор посетил Кипр, где с ним встретился президент Никос Анастасиадис.



Менендес несколько дней назад вместе сенатором от Республиканской партии Марко Рубио представил в конгресс "Закон о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье" - серию инициатив, меняющих стратегию США с учетом изменений в регионе, включая открытие крупных газовых месторождений, ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона. Законопроект предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру. Законопроект запрещает передачу самолетов F-35 Анкаре, если Турция продолжит реализовывать планы по С-400.

"Никогда не будет F-35 рядом с С-400, этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в конгрессе. Недавно мы поддержали это в совместной статье с председателем комитета сената по международным отношениям, председателем комитета по военной службе и другими. Аналогичные позиции были высказаны членами правительства (президента США Дональда - ред.) Трампа", - заявил Менендес.



По его словам, Анкаре надо выбрать, с кем быть. "Турция должна сделать свой выбор. Она может оставаться важным союзником в НАТО, продолжить ориентироваться на Запад или отдалиться", - сказал сенатор.

На просьбу уточнить, действительно ли, если Турция получит С-400, она не получит F-35, Менендес ответил: "Да, в этом случае нет никаких шансов получить F-35". "Они будут наказаны на основе американского закона, который предусматривает санкции для любого, кто покупает системы вооружения у России. Если у нас будет F-35 рядом с С-400, Россия сможет узнать все секреты технологии F-35. Даже те, кто считает, что Турция остается очень важным партнером, согласны с тем, что этого никогда не произойдет", - сказал Менендес.

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

Менендес также заявил о нарушении Турцией прав человек. По его словам, Турция заключила в тюрьму больше адвокатов и журналистов, чем любая другая страна в мире. "Я также не ожидаю, что союзник в НАТО безосновательно заключит в тюрьму сотрудников посольства США в Турции. Посмотрим, куда пойдут эти отношения", - сказал сенатор.

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