Очки для плавания спасут космонавтов от проблем со зрением, выяснили ученые

Проблемы со зрением, поражающие космонавтов и астронавтов во время длительных полетов в космос, можно подавить, используя крайне простой инструмент – обычные очки для плавания. К такому выводу пришли ученые НАСА, опубликовавшие статью в журнале JAMA Ophthalmology, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Наши эксперименты показали, что длительное ношение очков для плавания несколько повышает давление внутри глаз. Это можно использовать для того, чтобы подавить часть негативных эффектов, связанных с длительными космическими полетами", — заявила Джессика Скотт (Jessica Scott) из Университетской ассоциации космических исследований в Хьюстоне (США).

Российские и американские ученые уже много лет изучают то, как жизнь в космосе влияет на здоровье человека и работу иммунной системы людей и животных. К примеру, в 2015 году они выяснили, почему многие космонавты жалуются на проблемы со зрением в космосе, а также то, из-за чего астронавты программы "Аполлон" периодически падали и теряли равновесие на Луне.

В последние десять лет, как отмечают авторы статьи, когда астронавты и космонавты стали проводить все больше времени на борту МКС, космические медики столкнулись с новой проблемой – многие из их пациентов начали жаловаться на затуманенное зрение и головные боли.

Эти боли, как показали анализы, сопровождались развитием воспаления оптического нерва и "сплющиванием" внутренней части глазных яблок. Нечто похожее, как выяснилось, происходило и с членами экипажей "Аполлонов". От подобных болей и симптомов страдало более половины и тех, и других астронавтов, что заставляет и российских, и зарубежных ученых искать причины развития подобных проблем и пути их подавления.

Год назад ученые НАСА выяснили, что ухудшение зрения было связано с тем, как невесомость влияет на распределение жидкостей внутри черепной коробки и глаза. Как оказалось, жизнь в невесомости растягивала "слепое пятно" в центре наших глаз, где оптический нерв соединяется с рецепторами сетчатки. Это приводило к появлению зазора между сетчаткой и сосудами и развитию воспаления.

Скотт и ее коллеги нашли простое решение этой проблеме, наблюдая за тем, как менялась работа глаз и мозга двух десятков добровольцев, которых ученые поместили в своеобразный имитатор космических полетов. Он представлял собой кушетку, подвешенную в воздухе под таким углом, что голова участников опытов несколько склонялась вниз.

В результате этого жидкости в их голове и в других частях организма смещались примерно так же, как это происходит во время полетов на МКС. Во время этих "полетов" в космос ученые просили их исполнить некоторый набор упражнений, имитировавший типичную нагрузку на тело и мышцы космонавтов, и непрерывно замеряли давление в их глазах.

При этом, половине добровольцев ученые выдали обычные очки для плавания в надежде на то, что они сдавят окрестности глаз и компенсируют снижение давления в результате выхода в "невесомость".



Как оказалось, это действительно было так – давление в глазах участников опытов с очками было на 5-7 миллиметров ртутного столба выше, чем без них. При этом, что интересно, серьезные физические нагрузки дополнительно усугубляли проблемы с глазами у добровольцев, но очки подавляли большую часть этих изменений, делая давление близким к норме.

В ближайшем будущем, как отметила Скотт, ее команда попытается измерить минимальное давление, необходимое для подавления проблем со зрением в космосе, а также изучит то, безопасно ли носить подобные очки на протяжении длительного времени. В любом случае, ученые надеются, что их идея ликвидирует одно из главных препятствий для полетов на Марс.

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