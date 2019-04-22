Власти Колумбии уточнили число погибших при сходе оползня

Власти Колумбии уточнили, что в результате схода оползня в департаменте Каука в Колумбии погибли 17 человек, а не 19, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее служба гражданской обороны Колумбии сообщила в Twitter о 19 погибших и 5 пострадавших.

По данным портала, глава муниципалитета Росас Хесус Эдуардо Диас в ходе встречи с президентом страны Иваном Дуке подтвердил сведения о гибели 17 человек. Помимо этого, по последним данным, 13 человек числятся пропавшими без вести.

Происшествие случилось рано утром в воскресенье в департаменте Каука, на западе страны. Ранее сообщалось, что заблокировано движение по одному из участков Панамериканского шоссе, соединяющего США и Канаду со странами Латинской Америки.

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