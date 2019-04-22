В Сирию с начала апреля вернулись более 23 тысяч беженцев

Более 23 тысяч сирийцев вернулись в страну из-за рубежа с начала апреля, в общей сложности число вернувшихся превысило 427 тысяч, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"С начала месяца в места довоенного проживания возвратились более 29 тысяч сирийских граждан, в том числе более пяти тысяч человек из различных районов внутри страны и более 23 тысяч с территорий иностранных государств", - сказал Мизинцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.

По его словам, всего домой уже вернулись более 1,7 миллиона сирийцев, из которых почти 1,3 миллиона являются внутренне перемещенными лицами и более 427 тысяч - беженцами из-за рубежа.

При этом наращиваются работы по восстановлению инфраструктуры: всего в различных районах страны отремонтированы и введены в эксплуатацию 5,5 тысячи жилых дома, 305 медицинских учреждений, 1,5 тысячи образовательных учреждений, 317 объектов водоснабжения, 331 хлебопекарня, 1,1 тысячи электроподстанций, 14,3 тысячи предприятий промышленности, отметил Мизинцев.

"Представленные показатели наглядно свидетельствуют о положительной динамике в вопросах возвращения сирийских граждан на родину и восстановления мирной жизни в Сирийской Арабской Республике. Число граждан, прибывающих в страну, продолжает увеличиваться", - заключил он.

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