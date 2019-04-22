В столице Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

22 апреля 2019 14:51 (UTC+04:00)

Новый взрыв прогремел в столице Шри-Ланки Коломбо недалеко от церкви в ходе работ по обезвреживанию бомбы в грузовике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По данным агентства, около церкви, в которой в воскресенье произошел взрыв, взорвался грузовик. ЧП произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании.

Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.
Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.

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