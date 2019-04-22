На восточное побережье Испании обрушились проливные дожди

Проливные дожди обрушились в минувшие выходные на восточное побережье Испании, наиболее пострадало автономное сообщество Валенсия, несколько десятков человек были эвакуированы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Волны в провинции Аликанте достигали 2,5 метра, а в муниципалитете Хавеа выпало 278 литров осадков на квадратный метр, такого количества не выпадало в этом районе с 1957 года. Только в этом муниципалитете были эвакуированы почти сто человек.

В понедельник метеорологическое агентство AEMET понизило уровень опасности в провинциях Аликанте и Валенсия с оранжевого (а в некоторых районах красного) до желтого. Ожидается, что количество осадков в Аликанте может составить 60 литров на квадратный метр, а порывы ветра достигнут 70 километров в час.

Порт Кастельона, а также три трассы остаются закрытыми, сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций женералитета. Порты Валенсии, Сагунто и Гандии, которые были закрыты в выходные, в понедельник возобновили работу.

Службы спасения и пожарные только за последние сутки получили несколько сот вызовов, были проведены десятки операций по эвакуации людей и животных из автомобилей и опасных районов. Из-за непогоды на ряде участков было прервано железнодорожное сообщение.

AEMET заявляет, что подобных ливней в апреле не было в этом районе Испании с начала наблюдений.

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