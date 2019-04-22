Ученые назвали оптимальную дозу кофе

22 апреля 2019 17:07 (UTC+04:00)

Среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе для того, чтобы усилить физическую работоспособность, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Science Alert, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ученые из Австралии, США и Великобритании проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек.
В результате исследований выяснилось, что употребление кофеина способно улучшить результаты физических тренировок на 2-16 процентов.

По данным специалистов, для улучшения показателей человеку требуется от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Таким образом, человеку, который весит 70 килограммов, нужно употребить 210-420 миллиграммов кофеина.

При этом ученые подчеркнули, что людям, не привыкшим пить кофе, следует начинать с меньшей дозы.
Употреблять напиток рекомендуется за 45-90 минут до начала тренировки.

Специалисты также напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит появлением побочных эффектов, в том числе бессонницы, нервозности, головной боли и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Медики выяснили, почему ожирение ухудшает работу памяти
В мире 14:39
Ученые заявили, что диеты уносят жизни американцев наравне с неизлечимыми заболеваниями
В мире 13:17
Очки для плавания спасут космонавтов от проблем со зрением, выяснили ученые
В мире 12:23
"Аморфные сплавы": ученые разработали дешевые энергоэффективные материалы
В мире 10:12
Британские ученые установили несколько комбинаций генов, снижающих аппетит
В мире 19 апреля 16:23
Ученые впервые смоделировали скелет самой древней в мире рыбы
В мире 19 апреля 15:38
Лента новостей
Не менее 11 человек погибли при падении автобуса с горной дороги в Боливии
В мире 17:17
План призыва в таджикскую армию выполнен на 60%
Центральная Азия 17:14
В Бишкеке состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации
Центральная Азия 17:11
Казахстан и Республика Корея подписали программу по реализации 58 проектов
Бизнес 17:03
Расим Балаев – встреча с Насими (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 17:02
Курс доллара по отношению к тенге вырос на дневных торгах
Финансы 17:01
Бакинский порт сможет принимать больше грузов
Бизнес 17:01
В Казахстане снизились производство и стоимость электроэнергии
Энергетика 17:00
В Азербайджане могут закрыть четыре ресторана
Общество 16:57