Ученые назвали оптимальную дозу кофе

Среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе для того, чтобы усилить физическую работоспособность, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Science Alert, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ученые из Австралии, США и Великобритании проанализировали 300 исследований, охвативших 4800 человек.

В результате исследований выяснилось, что употребление кофеина способно улучшить результаты физических тренировок на 2-16 процентов.

По данным специалистов, для улучшения показателей человеку требуется от трех до шести миллиграммов кофеина на килограмм веса. Таким образом, человеку, который весит 70 килограммов, нужно употребить 210-420 миллиграммов кофеина.

При этом ученые подчеркнули, что людям, не привыкшим пить кофе, следует начинать с меньшей дозы.

Употреблять напиток рекомендуется за 45-90 минут до начала тренировки.

Специалисты также напомнили, что чрезмерное употребление кофеина грозит появлением побочных эффектов, в том числе бессонницы, нервозности, головной боли и расстройства желудочно-кишечного тракта.

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