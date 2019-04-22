Помпео оценил потери Ирана от американских санкций в $10 миллиардов

Введение санкций США против Ирана позволило снизить его ежегодные доходы от продажи нефти более чем на 10 миллиардов долларов с прежнего уровня в 50 миллиардов долларов, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"До того, как были введены наши санкции, доходы Ирана от продажи нефти достигали 50 миллиардов долларов в год. Сегодня, по нашим подсчетам, наши санкции лишили режим существенно больше, чем 10 миллиардов долларов", - сказал Помпео, выступая перед журналистами.

При этом он заявил, что "нефтяные деньги" составляют порядка 40% дохода иранского правительства и используются для поддержки террористических организаций, дестабилизации ситуации в Йемене и развития собственной ракетной программы.

В понедельник администрация Трампа сообщила, что не будет продлять введенные в прошлом году исключения из-под нефтяных санкций в отношении Ирана, которые были даны восьми странам и регионам до 2 мая 2019 года. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции были установлены временные исключения, то есть Штаты обязались до определенного времени не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

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