Двое граждан Испании погибли в терактах на Шри-Ланке

Два гражданина Испании погибли в результате терактов, произошедших в воскресенье на Шри-Ланке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Correo Gallego.

Речь идет о Марии Гонсалес Висенте и ее молодом человеке Альберто Чавесе Гомесе родом из муниципалитета Пуэнтесесурес (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия). Обоим чуть больше 30 лет, на Шри-Ланке они были в отпуске. Их тела были найдены в одном из отелей, который атаковали террористы. Их опознали по татуировкам. Как сообщает издание Diario de Pontevedra, мэр Пуэнтесесуреса Хуан Мануэль Видаль подтвердил гибель молодых людей.

Посольство Испании в Дели подтвердило гибель двух испанских граждан в терактах, однако МИД Испании не сообщил их личности.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции, Австралии и Великобритании. Около 500 человек пострадали. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники.

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