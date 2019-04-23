Названы самые небезопасные пароли

Национальный центр кибербезопасности Великобритании составил список самых небезопасных паролей, которые используются интернет-пользователями для защиты своих аккаунтов. Результаты исследования опубликованы на официальном портале центра, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Для определения самых уязвимых комбинаций специалисты провели анализ публичных баз данных, в которых содержалась информация о 100 тысячах паролей, которые были использованы киберпреступниками при взломе чужих учетных записей.

Первое место в списке заняла комбинация "123456", которой пользуются 23 миллиона человек. На втором месте оказался пароль "123456789", выбранный 7,7 миллиона пользователей. Третьей по популярности оказалась комбинация "qwerty" (3,8 миллиона), четвертой — password (3,6 миллиона), пятой — 1111111 (3,1 миллиона).

Отмечается, что также многие пользователи опрометчиво выбирают в качестве пароля свои имена, названия футбольных клубов и музыкальных групп.

"Не следует защищать конфиденциальные данные, используя то, что можно угадать: например, свое имя, название местной футбольной команды или любимой группы", — предупредили авторы исследования.

В феврале российская компания InfoWatch (специализируется на информбезопасности) зафиксировала крупнейшую утечку данных интернет-пользователей, в ходе которой хакерами были опубликованы 2,2 миллиарда уникальных логинов и паролей. По мнению аналитиков компании, конфиденциальная информация, появившаяся в Сети, могла быть получена в результате взлома в разное время.

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