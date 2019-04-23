В Арабском межпарламентском союзе рассказали о подготовке заседания в Сирии

Заседание Арабского межпарламентского союза (АМС) в Дамаске не может быть проведено в ближайшее время из-за устава Союза, предписывающего проводить собрания в странах-членах АМС в соответствии с алфавитным порядком, заявил в интервью генеральный секретарь АМС Фаез аш-Шавабке, передает Trend c со ссылкой на РИА Новости

Аш-Шавабке подчеркнул, что Союз не замораживал членство Сирии, в отличие от Лиги арабских государств (ЛАГ), и является самостоятельной независимой от ЛАГ структурой.

"Есть определенные основы: ежегодная конференция Союза проходит в марте, согласно уставу Союза, в странах-членах по алфавитному принципу. В этом марте конференция состоялась в Иордании, так как она идет первой в алфавите (арабском – ред.).

Далее по алфавиту у нас ОАЭ, затем Бахрейн. Таков Устав Союза. Поэтому как можно предположить, что внеочередное заседание Союза пройдет в Дамаске в свете того, что Союз действует согласно уставу, гласящему об алфавитной последовательности?" - заявил аш-Шавабке.

При этом он не исключил, что заседание АМС может состояться в Дамаске до того, как до Сирии дойдет очередь.

"Для этого требуется согласие абсолютного большинства членов Союза. Нам нужно законное основание – если половина из 22 государств-членов плюс одно согласится провести заседание в Дамаске. Таковы правила, решение принимает не Союз, нужно абсолютное большинство членов Союза", - заявил собеседник агентства.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года - после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт заявил ранее в интервью РИА Новости, что в ЛАГ сохраняется раскол по вопросу возвращения Сирии в организацию.

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