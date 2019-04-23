Китай сделал представление США из-за санкций на покупку иранской нефти

Китай сделал представление США из-за решения не продлевать действие исключения из санкций на покупку иранской нефти, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Исключения распространялись в том числе и на Индию. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

"Действия США ведут к росту напряженности на Ближнем Востоке и волатильности на международном энергетическом рынке. Мы призываем США проявить ответственность, играть конструктивную роль, а не наоборот. Китайская сторона уже сделала США представление в связи с этим", - заявил на брифинге Гэн Шуан. Он подчеркнул, что Китай решительно выступает против односторонних санкций США.

"Сотрудничество всего международного сообщества, в том числе Китая, с Ираном в рамках международного права является абсолютно законным. Оно должно уважаться и защищаться", - заявил китайский дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал США учитывать законные интересы китайской стороны, не предпринимать ошибочных действий, подрывающих интересы Китая.

"Мы будем всеми силами защищать законные интересы китайских компаний",- подчеркнул Гэн Шуан.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

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