Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 321

23 апреля 2019 12:30 (UTC+04:00)

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось о 310 погибших и 480 пострадавших в результате воскресных взрывов. Власти Шри-Ланки задержали 40 подозреваемых.

"Число погибших на данный момент составляет 321, и 521 - ранены", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Twitter.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.

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