Власти Шри-Ланки рассматривают возможность запрета на ношение никаба

23 апреля 2019 14:58 (UTC+04:00)

Власти Шри-Ланки рассматривают возможность введения запрета на ношение бурки и никаба в стране из-за предполагаемой причастности большого количества женщин к недавним взрывам, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Правительство вчера предприняло шаги в связи с возможным запретом на (ношение - ред.) бурки и никаба на Шри-Ланке", сообщает издание. По данным источника, такое решение было принято после допроса подозреваемых и на основании других доказательств, "указывающих на причастность большого числа женщин к атакам, произошедшим в пасхальное воскресенье".

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По данным местных СМИ, теракты совершили террористы-смертники. В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье. По последним данным, в результате взрывов погиб 321 человек, более 520 пострадали.

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