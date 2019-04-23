Около 34 тыс. человек покинули свое жилье из-за боев близ Триполи

23 апреля 2019 17:34 (UTC+04:00)

Около 34 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома с 4 апреля из-за боевых действий в окрестностях Триполи. Об этом во вторник сообщило в Twitter ливийское отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"В содействии с другими гуманитарными организациями УВКБ ООН распространило предметы первой необходимости в городе Мисурата. УВКБ ООН продолжает оказывать помощь во всех районах, куда стекаются семьи, вынужденные покинуть свои дома в результате конфликта, который вынудил бежать около 34 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией.

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