Китай намерен отправить человека на Луну в ближайшие десять лет

24 апреля 2019 10:11 (UTC+04:00)

Китай намерен построить исследовательскую станцию на Луне и осуществить лунную пилотируемую миссию в течение 10 лет, заявил среду глава Национального космического управления Китая (CNSA) Чжан Кэцзянь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Китай планирует построить исследовательскую станцию на южном полюсе Луны и осуществить пилотируемую лунную миссию в течение 10 лет", - приводит слова Чжан Кэцзяня агентство Синьхуа. Соответствующее заявление глава космического ведомства Китая сделал в городе Чанша, выступая на форуме по случаю Дня космонавтики, который с 2016 года отмечают в Китае 24 апреля.

Он подтвердил, что запуск исследовательского аппарата "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться на Землю, запланирован на конец этого года.
Кроме того, Чжан Кэцзянь рассказал, что Шаошань, малая родина Мао Цзэдуна, станет одним из постоянных центров, где будут храниться образцы грунта Луны.

Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6").

Первый этап программы уже успешно завершен. В настоящее время реализуется второй этап.
Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

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