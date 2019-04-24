Армии Хафтара опровергла сообщения о сотрудничестве с Италией и Францией

Глава бюро главного командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара Хаири ат-Тамими заявил в среду на полях международной конференции по безопасности в Москве, что ЛНА не сотрудничает в военной сфере с Италией и Францией, а также не получает поддержку от какого-либо государства в проведении военных операций, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Нет никакого военного сотрудничества с каким-либо государством, это очевидно. Есть сотрудничество с Италией и Францией в борьбе с незаконной миграцией и борьбе с терроризмом, однако сотрудничество и поддержка в военных операциях от Италии или от Франции, или от России отсутствуют", - заявил он.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.

Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале операции "Вулкан гнева" против сил Хафтара. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство.

Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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