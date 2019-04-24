В Эр-Рияде назвали борьбу с терроризмом международной ответственностью

Борьба с терроризмом является международной ответственностью, которая требует координации усилий всех стран, заявил заместитель министра обороны Саудовской Аравии Халед бин Салман Аль-Сауд, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

По его словам, королевство Саудовская Аравия вносит существенный вклад в распространение культуры мира и стабильности во всем мире, в борьбу с терроризмом во всех его формах.

"Мы наладили партнерство со многими государствами. Наша борьба с силами зла продолжается, не останавливаясь. Мы развиваем наш потенциал в борьбе против всех множащихся вызовов и угроз. Мы в рамках борьбы с терроризмом верим в необходимость укрепления принципов независимости.

Это международная ответственность, которая требует координации усилий и сотрудничества. Необходимо бороться за укрепление двустороннего и многостороннего сотрудничества, совместно со всеми нашими партнерами бороться против использования СМИ и социальных сетей в террористических целях", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что международная безопасность требует постоянной работы и не может ограничиваться односторонними усилиями.

"Мы должны бороться с разрушением, противопоставляя ему созидание", - подчеркнул замминистра обороны Саудовской Аравии.

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