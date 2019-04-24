Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%

Чистая прибыль аэрокосмической корпорации Boeing в первом квартале 2019 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 13%, до около $2,2 млрд, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Выручка Boeing за отчетный период уменьшилась на 2% и составила $22,9 млрд.

Также в квартальном отчете говорится, что ранее опубликованный прогноз деятельности Boeing "не отражает последствия" катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии. Поэтому корпорация планирует позднее обнародовать уже скорректированный прогноз с учетом данного фактора.

"Вся компания в целом сосредоточена на обеспечении безопасности и возобновлении эксплуатации 737 MAX, а также на том, чтобы добиться доверия потребителей, авиарегуляторов и пассажиров", - подчеркнул президент, генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, слова которого приводятся в документе.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились.

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