Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%

24 апреля 2019 17:49 (UTC+04:00)

Чистая прибыль аэрокосмической корпорации Boeing в первом квартале 2019 года снизилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 13%, до около $2,2 млрд, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Выручка Boeing за отчетный период уменьшилась на 2% и составила $22,9 млрд.

Также в квартальном отчете говорится, что ранее опубликованный прогноз деятельности Boeing "не отражает последствия" катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии. Поэтому корпорация планирует позднее обнародовать уже скорректированный прогноз с учетом данного фактора.

"Вся компания в целом сосредоточена на обеспечении безопасности и возобновлении эксплуатации 737 MAX, а также на том, чтобы добиться доверия потребителей, авиарегуляторов и пассажиров", - подчеркнул президент, генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, слова которого приводятся в документе.

Представители Boeing в марте заявили о временном прекращении поставок самолетов 737 MAX, а позднее - о сокращении с середины апреля объемов производства лайнеров этой модели. На такие меры в компании пошли после того, как Федеральное авиационное управление США распорядилось приостановить полеты Boeing 737 MAX в американском воздушном пространстве. Меленберг в начале апреля признал, что на двух самолетах серии 737 MAX произошел сбой в работе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности") перед тем, как они разбились.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Nissan сократил прогноз по чистой прибыли за 2018 финансовый год почти на $830 млн
В мире 16:08
Выручка Huawei в I квартале выросла на 39%
В мире 22 апреля 16:45
Финальное испытание обновленного Boeing 737 MAX завершено
США 18 апреля 08:18
Трамп порекомендовал Boeing переименовать модель 737 MAX
В мире 15 апреля 15:36
Экспорт из Грузии в январе-марте увеличился на 12,8 процента
Грузия 15 апреля 14:42
American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 Max
США 15 апреля 06:20
Лента новостей
Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры
Другие страны 18:27
Общий инвестиционный доход по пенсионным активам Казахстана составил почти $300 млн.
Финансы 18:19
На российском телеканале показали репортаж о Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку (ВИДЕО)
Культура 18:18
Британский Минфин объявил о поиске кандидата на пост главы Банка Англии
В мире 17:59
Ровшан Рзаев: В ближайший месяц в Азербайджане будут обеспечены жильем 1200 семей вынужденных переселенцев
Общество 17:58
Экзаменационный центр Азербайджана обратился к выпускникам прошлых лет (Эксклюзив)
Общество 17:55
Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с членом Политбюро ЦК Компартии Китая (ФОТО)
Политика 17:51
В Азербайджане снизились цены на бройлерную продукцию
Бизнес 17:49
Ученые Гарварда создали алгоритм для прогнозирования сбоев в термоядерных реакторах
В мире 17:43