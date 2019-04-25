Джонни Депп хочет жениться на российской танцовщице

25 апреля 2019 08:55 (UTC+04:00)

Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, пишет Daily Mail.

Отмечается, что девушка уже два года живет в Лос-Анджелесе, а с Деппом она познакомилась на одной из вечеринок в прошлом году.

В настоящее время она проживает в особняке американского актера, при этом Депп заставляет всех своих гостей подписать соглашение о неразглашении, добавляет издание со ссылкой на источник, близкий к актеру.

Кроме того, в скором времени пара собирается пожениться, после чего они хотят поехать в Россию для знакомства с семьей девушки.

Джонни Депп был женат на американской актрисе Эмбер Херд, в браке они находились с февраля 2015 года. Скандал вокруг их развода прогремел в мае 2016 года, когда актриса обвинила супруга в физическом и психологическом насилии. Суд запретил тому приближаться к ней, в ответ актер обвинял Херд в попытке нажиться на разводе. В январе 2017-го суд Лос-Анджелеса принял решение о расторжении брака. Херд объявила, что пожертвует всю сумму, которая причитается ей после развода (семь миллионов долларов), в несколько благотворительных организаций, занимающихся поддержкой женщин — жертв домашнего насилия, а также больных детей.

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