В Сингапуре заявили об опасности для АТР противоречий США и Китая

Стратегические противоречия между Китаем и США создают опасные риски для Азиатско-тихоокеанского региона, заявил старший государственный министр обороны Сингапура Хенг Чи Хоу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Стратегические противоречия между США и Китаем создают определённые и очень опасные риски для региона в целом", - сказал госминистр, выступая на VIII Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, "послевоенные усилия западных стран интегрировать Китай и некоторые страны СССР в западный блок также создают проблемы".

"Мы внимательно смотрим на изменения. Точки конфликтных ситуаций между США и Китаем очень хорошо видны - идёт соревнование, конкуренция в области торговли, и у нас есть два вызова в регионе. Первый - многие страны могут быть поставлены в положение, когда им придётся выбирать одну сторону, намеренно или вынуждено", - пояснил он.

Он подчеркнул, что второй вызов заключается "в том, что продолжающиеся напряжённые отношения между США и Китаем уже замедлили экономическую активность в регионе". "Деятельность заводов и фабрик, а также заказы на экспорт по всему региону - в Малайзии, Корее, Сингапуре и Таиланде - снизились за четыре месяца", - добавил он.

По словам министра обороны, с ноября 2018 года объёмы производства в Китае находятся на самом низком уровне, при этом растёт уровень безработицы, при этом, по некоторым оценкам США, по сути дела, потеряли "порядка 17 миллиардов долларов в экспортном выражении в Китае за пять месяцев с июля по ноябрь 2018 года, как раз из-за введения пошлин".

"Если ситуацию оставить без контроля, эти тенденции приведут к тому, что страны станут самоизолироваться и мы получим разделённый регион", - заключил он.

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