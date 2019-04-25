Число погибших в результате ливней в ЮАР возросло до 70

25 апреля 2019 15:11 (UTC+04:00)

Число погибших в результате проливных дождей в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР достигло 70. Ранее сообщалось о 51 погибшем, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Глава провинции Сихле Зикалала подтвердил, что число жертв достигло 70, и добавил, что еще тысяча человек были вынуждены покинуть свои дома.

В провинции проходит разбор завалов, ведутся спасательные работы. Из-за сильных ливней на востоке ЮАР были размыты и затоплены дороги, повреждена инфраструктура, а также обрушились дома.

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