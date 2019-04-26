В Японию перебрасывается новейший ударный десантный корабль США

26 апреля 2019 13:38 (UTC+04:00)

Командование ВМС США официально уведомило министерство обороны Японии о предстоящем размещении на военно-морской базе Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю новейшего ударного десантного корабля America, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Корабль America способен нести многоцелевые боевые самолеты пятого поколения F-35B, транспортные конвертопланы Osprey, вертолеты и контингент морской пехоты численностью до 1,7 тыс. человек. Командование ВМС США уведомило, что America заменит на базе Сасебо универсальный десантный корабль Wasp. Предполагается, что он будет отправлен в США на профилактику и техническое переоснащение. В Соединенные Штаты на ремонт будет переброшен и один из ракетных эсминцев, оснащенных многоцелевой системой слежения и наведения Aegis. Таким образом пока в Японии будут базироваться не 12, а 11 американских кораблей с таким комплексом ПРО.

Переброска корабля America водоизмещением 44 тыс. тонн, длиной почти 260 метров и с характеристиками легкого авианосца, по мнению газеты "Джапан таймс", призвана укрепить военно-морскую группировку США в водах Дальнего Востока и усилить военное давление на Китай. В Японии в течение всего послевоенного периода базируется 7-й флот США. В его распоряжении - до 70 кораблей различного типа и до 300 самолетов. Это крупнейший американский флот передового базирования.

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