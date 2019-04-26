Си Цзиньпин призвал Китай и Россию развиваться, используя силу друг друга

Россия и Китай в нынешней международной ситуации сталкиваются с одинаковыми вызовами и должны развиваться синхронно, используя силу друг друга, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях форума "Один пояс, один путь", передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Нынешняя международная ситуация переживает период глубоких и сложных изменений, и Китай, и Россия прикладывают усилия для собственного развития и возрождения нации, а также сталкиваются с одинаковыми задачами и вызовами. Мы должны всегда рассматривать друг друга как важную возможность для развития, поддерживать друг друга, использовать силу друг друга, осуществлять синхронное развитие, вместе строить "сообщество единой судьбы человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся на сайте МИД Китая.

По словам лидера КНР, сторонам необходимо продвигать сотрудничество в сфере торговли и экономики, энергетики, в научно-технической и космической областях, укреплять гуманитарные и региональные контакты.

"Россия и Китай должны укреплять международное сотрудничество, совместно отстаивать авторитет ООН и СБ ООН, защищать международное право и основные нормы международных отношений, решительно продвигать многополярность мира, демократизацию международных отношений и мультилатерализм", - отметил китайский лидер.

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