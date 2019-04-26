В США из всего флота F-35 в полной боеготовности находится лишь четверть

Лишь каждый четвертый истребитель-бомбардировщик F-35 (27% от всех самолетов, стоящих на вооружении в США) находится в состоянии полной боеготовности. Каждый второй F-35 (52% от всего флота) способен выполнить только одно боевое задание. Это следует из отчета аудиторов главного контрольно-ревизионного органа Конгресса США - Управления по подотчетности правительства, опубликованного на его сайте, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Нехватка нужных деталей, задержки ремонтных работ и неподходящие запчасти удерживают значительную часть F-35 на земле, - отметили в управлении. - Например, самолеты данного типа не могли выполнять полеты почти 30% времени с мая по ноябрь 2018 года, потому что для них не было необходимых деталей".

Как подчеркнули в ведомстве, одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие эффективной базы данных по запчастям и расходным материалам для семейства F-35, которая бы позволяла прозрачно отслеживать их местонахождение, стоимость и прочее. Также существует ярко выраженная проблема устаревания уже имеющихся на складах деталей из-за непрекращающейся модернизации истребителя-бомбардировщика данного типа. К примеру, "почти половина (44%) уже закупленных запчастей не подходят для F-35, который был недавно принят на вооружение Корпусом морской пехоты США".

Для обеспечения эффективной эксплуатации новейших самолетов по всему миру, отмечают аудиторы, необходимо кардинально улучшить логистическую сеть по поставке запчастей для них. "Без подробного плана развития сети, Минобороны США может не справиться с обслуживанием расширяющегося флота F-35".

Управление по подотчетности правительства составило ряд рекомендаций, выполнив которые, оборонное ведомство получит возможность наконец решить проблему с техобслуживанием F-35. Как подчеркивается в докладе, программа создания данных истребителей-бомбардировщиков стала "самой дорогой системой вооружения страны с прогнозируемыми совокупными расходами более $1 трлн".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.