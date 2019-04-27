Маск согласился не раскрывать без официального разрешения данные о работе Tesla

27 апреля 2019 03:48 (UTC+04:00)

Предприниматель Илон Маск готов дать обязательства не разглашать без письменного разрешения важные сведения, касающиеся работы возглавляемой им компании Tesla. Об этом говорится в тексте соглашения между Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, которое в пятницу поступило в электронную базу Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе приводится в дополненном и уточненном виде один из пунктов достигнутой в октябре 2018 года договоренности между Маском и комиссией. Это соглашение касалось претензий регулирующего органа из-за скандального заявления предпринимателя о наличии якобы достаточных средств для выкупа акций Tesla. Маск тогда обязался не публиковать без "предварительного одобрения" информацию, важную для компании.

В новой версии данного пункта подробно разъясняется, какие именно сведения предпринимателю нельзя публиковать без разрешения, а также уточняется, в каком виде нужно его получать.

Как следует из текста договоренности, запрет касается, в частности, информации о финансовом состоянии компании, о планируемых сделках, объемах производства, планах выпуска продукции, прогнозах, операциях с ценными бумагами. Перед разглашением всех этих данных Маску необходимо иметь разрешение, предоставленное в письменном виде "юристом, имеющим опыт работы с ценными бумагами" и являющимся сотрудником Tesla.

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