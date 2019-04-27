Тысячи христиан со всего мира ожидают чуда схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Тысячи христианских паломников из разных стран мира собрались в субботу в храме Воскресения Христова (известен также как храм Гроба Господня) и на прилегающих к нему площади и улочках в Старом городе Иерусалима. После нескольких часов молитвенного стояния верующие ожидают увидеть чудо схождения Благодатного огня, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Сотни паломников приехали сюда из России, в том числе и делегация фонда Андрея Первозванного. Именно она вечером 27 апреля спецрейсом из Тель-Авива доставит Благодатный огонь в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова, скрывающей пещеру Гроба Господня. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня: чудесным образом загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа. Поначалу огонь не обжигает - верующие символично умываются им.

Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

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