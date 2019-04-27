Сингапур призвал КНР расширять сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь"

Китай должен выходить за рамки двустороннего сотрудничества при реализации инициативы "Один пояс - один путь" и привлекать третьи страны к различным инвестиционным и инфраструктурным проектам. Об этом заявил в субботу премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, выступая на форуме "Один пояс - один путь", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Китаю следует отходить от модели двустороннего сотрудничества, необходимо задействовать и другие государства в различных проектах. Нужно открывать двери для всех заинтересованных сторон", - сказал глава правительства, комментируя тезис о "долговых ловушках", в которые якобы рискуют попасть страны, принимая инвестиции от КНР.

По его словам, чтобы не возникало подобных опасений, "государствам необходимо добиваться привлечения собственных человеческих ресурсов в реализуемые проекты, передачи технологий и прочее".

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. На сегодняшний день к ее реализации в той или иной мере присоединились 124 страны мира и 29 международных организаций. Второй форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь" проходит в Пекине 25-27 апреля.

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