В Шотландии среди населения растет поддержка идеи независимости от Лондона

Поддержка населением Шотландии идеи выхода из состава Соединенного Королевства растет на фоне принятого решения местных властей до 2021 года провести новый референдум о независимости региона. Об этом в субботу сообщила газета The Times, опубликовав новый опрос общественного мнения социологической службы YouGov, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Согласно его данным, на сегодняшний день идею шотландской независимости поддерживают 49% участников опроса. Предыдущее исследование, проведенное по заказу The Times в июне прошлого года, показало, что шотландцы в процентном соотношении были разделены точно так же, как и по итогам референдума о независимости в 2014 году, то есть 55% отвергли перспективу обретения суверенитета, в то время как 45% поддержали ее.

Как ранее заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен, местные власти до конца года примут закон о правилах проведения до 2021 года нового референдума о независимости. По ее словам, у Шотландии сейчас "даже больше оснований для независимости", чем это было раньше, и причиной тому является ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС, которому большинство населения региона противится.

Тем не менее, несмотря на рост сторонников независимости Шотландии, 53% респондентов YouGov считают, что проведение плебисцита неуместно в течение ближайших пяти лет. Стерджен же выразила уверенность, что предстоящие в мае выборы в Европарламент позволят избирателям оказать дополнительную поддержку Шотландской национальной партии, которая стремится к сохранению Шотландии в составе Евросоюза.

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