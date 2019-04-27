Сирийская артиллерия открыла огонь по боевикам в ответ на обстрел города Масъяф

27 апреля 2019 14:05 (UTC+04:00)

Артиллерия сирийской армии нанесла в субботу удары по позициям бандформирований, нарушивших перемирие в провинции Хама. По информациям, боевики обстреляли город Масъяф и его окрестности, которые находятся под защитой правительственных сил. В результате среди мирных жителей есть раненые, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Огонь велся из северных районов на административной границе с провинцией Идлиб, где находится зона деэскалации. Войска в ходе ответных ударов уничтожили несколько пусковых установок противника и нанесли ему урон.

По сведениям портала "Ан-Нашра", на юге города Алеппо сирийские военнослужащие отбили в субботу утром атаку террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра". Вооруженная вылазка была совершена у эстакады Эль-Хикма, в бою погибли 17 солдат.

Ранее боевики неоднократно обстреливали мирные районы на западе Алеппо из реактивных систем залпового огня. Сведений о погибших и пострадавших среди мирного населения не поступало.

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