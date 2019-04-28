Филиппинец Донейр стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии

Филиппинец Нонито Донейр вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 53,52 кг. В 12-раундовом полуфинальном поединке в Лафейетте (США, штат Луизиана) он выиграл у американца Стефона Янга нокаутом в 6-м раунде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначально соперником Донейра должен был стать южноафриканец Золани Тете, который в четвертьфинале победил россиянина Михаила Алояна, но он получил травму и был заменен на Янга за несколько дней до боя.

Донейр впервые защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и бриллиантовый пояс Всемирного боксерского совета (WBC). В активе 36-летнего Донейра теперь 40 побед (26 нокаутом) и пять поражений. Филиппинец становился чемпионом мира во всех пяти весовых категориях, в которых выступал.

30-летний Янг потерпел второе поражение в карьере при 18 победах (семь нокаутом) и трех ничьих. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

В финале WBSS Донейр встретится с победителем другого полуфинала между японцем Наоей Иноуэ и пуэрториканцем Эммануэлем Родригесом, который пройдет 18 мая в Глазго.

Всемирная боксерская суперсерия - турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров. Победитель турнира получает Кубок Мохаммеда Али и денежный приз в размере $10 млн, общий призовой фонд турнира составляет $50 млн. В первом сезоне обладателями трофея стали украинец Александр Усик (весовая категория до 90,71 кг) и британец Каллум Смит (до 76,2 кг).

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